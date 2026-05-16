Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Россия сдерживается". В США раскрыли, что на самом деле грозит Украине

Аналитик Биб: Россия не применяет против Украины весь свой военный потенциал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия воздерживается от применения против Украины своего мощного военного потенциала, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал. У нее есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против украинцев. Но россияне этого не делают, по крайней мере не в той степени, в какой могли бы», — отметил он.

В то же время Биб выразил обеспокоенность, что ситуация развивается по крайне опасному сценарию.

«Но, честно говоря, я считаю, что мы движемся к очень опасной ситуации. И если США в ближайшее время не смогут использовать свое оставшееся влияние, чтобы направить конфликт на Украине к какому-либо компромиссу, то, думаю, уже к осени мы можем оказаться в зоне серьезного риска», — подчеркнул эксперт.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. При этом глава государства подчеркивал, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше