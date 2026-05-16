Telegraph: Стармер может добровольно уступить кресло премьера мэру Манчестера

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может добровольно сложить с себя полномочия в пользу мэра графства Большой Манчестер Энди Бернэма. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
14 мая Бернэм заявил, что выставит свою кандидатуру на довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента от избирательного округа Мейкерфилд на севере Англии. 15 мая национальный исполнительный комитет правящей Лейбористской партии Великобритании одобрил его выдвижение. Как ожидается, довыборы будут проведены 18 июня в связи с тем, что действующий депутат-лейборист Джош Симонс, представляющий Мейкерфилд, объявил об уходе в отставку, чтобы дать возможность Бернэму попасть в парламент. В случае победы на выборах Бернэм сможет претендовать на пост премьер-министра Великобритании. Все высокопоставленные члены правительства в Соединенном Королевстве являются парламентариями.
В январе Бернэм уже пытался участвовать в довыборах в Палату общин в избирательном округе Гортон-энд-Дентон в Манчестере, однако тогда руководство Лейбористской партии заблокировало его выдвижение. В итоге те выборы лейбористы проиграли. Согласно телеканалу Sky News, отказ допустить Бернэма до выборов в Палату общин был обусловлен опасениями, что после избрания в парламент он может попытаться сместить Стармера с постов лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.
По информации источников The Daily Telegraph, Стармер рассматривает «все варианты» и может добровольно уйти в отставку, несмотря на публичные заявления о готовности отразить любые попытки бросить вызов его лидерству. Такой сценарий возможен, если различные группировки внутри Лейбористской партии консолидируются вокруг фигуры Бернэма, добавила газета. При этом отмечается, что Стармер не станет подавать в отставку до того, как станут известны результаты довыборов в Мейкерфилде.
Причины кризиса вокруг Стармера.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.
Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии необходимо, чтобы один из лейбористских депутатов Палаты общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий на текущий момент), подал соответствующее заявление в письменной форме генеральному секретарю партии. После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае избрания нового лидера правящей партии именно он автоматически станет главой правительства без необходимости проведения всеобщих выборов в стране.
По данным Sky News, уже более 90 депутатов от правящей партии высказались за уход Стармера. В четверг в отставку подал глава Минздрава Уэз Стритинг. Он заявил, что сделал это, так как утратил доверие к Стармеру. СМИ называют Стритинга среди тех, кто может попытаться сместить Стармера.