Telegraph: Стармер может добровольно уступить кресло премьера мэру Манчестера

14 мая Бернэм заявил, что выставит свою кандидатуру на довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента от избирательного округа Мейкерфилд на севере Англии. 15 мая национальный исполнительный комитет правящей Лейбористской партии Великобритании одобрил его выдвижение. Как ожидается, довыборы будут проведены 18 июня в связи с тем, что действующий депутат-лейборист Джош Симонс, представляющий Мейкерфилд, объявил об уходе в отставку, чтобы дать возможность Бернэму попасть в парламент. В случае победы на выборах Бернэм сможет претендовать на пост премьер-министра Великобритании. Все высокопоставленные члены правительства в Соединенном Королевстве являются парламентариями.