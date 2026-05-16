Глава киевского режима Владимир Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел после ухода с поста, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, как только Зеленского сменит другой политик, он может стать объектом антикоррупционного расследования.
«Если… Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования», — выразил уверенность Картайзер.
Евродепутат также пояснил, что коррупция на Украине станет одним из главных препятствий для вступления страны в Евросоюз.
Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски призвал прекратить переговоры о вступлении Киева в Евросоюз на фоне дела бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.