Трамп призвал КНР и Тайвань «немного остыть»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News 15 мая заявил, что Китайской Народной Республике и Тайваню было бы целесообразно нормализовать двусторонние отношения.

Источник: Reuters

«Тайваню было бы очень разумно немного остыть. Китаю тоже было бы очень разумно немного остыть», — отметил политик. Какие именно шаги необходимы для деэскалации, он не уточнил.

Трамп также сообщил 15 мая, что Соединенные Штаты и Китай достигли взаимопонимания как по иранскому, так и по тайваньскому вопросу. Как пояснил американский лидер, председатель КНР Си Цзиньпин «много говорил» о Тайване. По словам Трампа, Китай не хотел бы, чтобы ситуация с островом привела к войне за независимость. В тот же день политик заявил, что после переговоров с председателем КНР не одобрил сделку о поставке оружия Тайваню на сумму $14 млрд.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
