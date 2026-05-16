Трамп призвал КНР и Тайвань «немного остыть»

Трамп также сообщил 15 мая, что Соединенные Штаты и Китай достигли взаимопонимания как по иранскому, так и по тайваньскому вопросу. Как пояснил американский лидер, председатель КНР Си Цзиньпин «много говорил» о Тайване. По словам Трампа, Китай не хотел бы, чтобы ситуация с островом привела к войне за независимость. В тот же день политик заявил, что после переговоров с председателем КНР не одобрил сделку о поставке оружия Тайваню на сумму $14 млрд.