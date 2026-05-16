Трамп пообещал «развернуть» Кубу в сторону США

Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
«Я слышу о Кубе с тех пор, как был маленьким мальчиком. Все постоянно говорят: что происходит с Кубой? И думаю, мы её повернём», — сказал Трамп.
Он добавил, что думает как о кубинцах, живущих на острове, так и о тех, кто проживает в США, но хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф во главе американской делегации прибыл в Гавану для проведения официальной встречи с представителями Министерства внутренних дел.
12 мая Трамп заявил, что США получили от Кубы запрос о помощи и намерены провести переговоры по этому вопросу.
