Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходное пособие

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший глава правительства Виктор Орбан не получит предусмотренное законом выходное пособие после ухода с поста.

По словам Мадьяра, речь идёт о сумме в 38,8 миллиона форинтов — примерно 124,5 тысячи долларов. Новый премьер подчеркнул, что этот закон ранее был предложен самим Орбаном.

«Виктор Орбан, который на бумаге практически ничем не владеет, не получит эти деньги», — написал Мадьяр в соцсети X.

Петер Мадьяр был утверждён премьер-министром Венгрии 9 мая. Смена власти произошла после парламентских выборов, на которых победы одержали оппозиционные силы. Новый состав правительства принял присягу 12 мая.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше