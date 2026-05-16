«Сохранение хрупкого торгового перемирия»: западные СМИ — об итогах саммита Трампа и Си Цзиньпина

Западная пресса оценила результаты визита президента США Дональда Трампа в Китай. The New York Times, CNBC и Fortune сходятся во мнении, что в ходе саммита Трампа и Си Цзиньпина не удалось решить ключевые вопросы. Reuters называет главным итогом сохранение перемирия в торговой войне. В то же время The Diplomat пишет о «новой главе» в отношениях двух стран. The Guardian указывает на необычно сдержанное поведение Трампа. А портал Axios отмечает, что стремление Белого дома подружиться с Китаем противоречит политическому климату в США.
Западные СМИ пристально следили за переговорами президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ряд изданий выражает сомнения в результативности саммита.
Так, по мнению корреспондентов The New York Times, визит главы Белого дома не устранил ключевые разногласия между Соединёнными Штатами и Китаем.
«Когда президент Трамп покидал Пекин, не было никаких признаков того, что он и Си Цзиньпин в ходе переговоров решили какие-либо из основных спорных вопросов, связанных с торговлей, войной в Иране или другими проблемами», — пишет американская газета.
Схожую оценку даёт Reuters. Заголовок на сайте агентства гласит: «Трамп покидает Китай с немногочисленными победами и обилием тёплых слов о Си Цзиньпине».
Как отмечает Reuters, визит Трампа к «главному стратегическому и экономическому сопернику Америки» был нацелен на достижение «ощутимых результатов», особенно важных перед промежуточными выборами в США: в частности, ожидалось, что Трамп «призовёт Китай использовать свои рычаги воздействия на Иран» для завершения войны на благоприятных для Вашингтона условиях.
«Но аналитики сомневаются, что Си Цзиньпин захочет жёстко давить на Тегеран или прекратить оказывать ему военную поддержку, учитывая ценность Ирана для Пекина как стратегического противовеса США», — говорится в статье.
Незадолго до заключительной встречи двух лидеров Министерство иностранных дел Китая выступило с резким заявлением против войны США и Израиля с Ираном, сообщает новостное агентство.
«У этого конфликта, которого никогда не должно было быть, нет причин продолжаться», — подчеркнул МИД КНР.
Кроме того, по информации Reuters, в ходе двухдневного визита Трампа Си Цзиньпин публично предупредил Вашингтон о том, что «неосторожность» в тайваньском вопросе может привести к конфликту.
«Главным достижением саммита, возможно, стало сохранение хрупкого торгового перемирия», — полагают авторы статьи.
При этом, по данным CNBC, два самых острых вопроса в американо-китайских торговых отношениях так и остались нерешёнными.
«Ожидалось, что ключевыми темами обсуждения на саммите Трампа и Си Цзиньпина станут важнейшие полезные ископаемые и доступ к рынкам для американских IT-компаний», — говорится в материале.
Новостной сайт напоминает, что Китай контролирует «львиную долю» рынка редкоземельных металлов.
«Tech Download: визит Трампа в Китай оставил нерешённым вопрос об экспорте чипов, по-прежнему нет ясности в вопросе сделки по редкоземельным металлам».
«Ничего по-настоящему существенного» по итогам саммита не увидели и дельцы с Уолл-стрит, свидетельством чего стало падение котировок на мировых фондовых рынках, отмечает журнал Fortune.
«Стратегическая стабильность».
При этом лидеры КНР и США, напротив, оценили состоявшийся саммит как начало «новой главы» в отношениях двух стран, пишет The Diplomat.
Как сообщает журнал, Си Цзиньпин предложил новую формулу — «отношения стратегической стабильности». Согласно заявлению МИД Китая, это означает, что основой взаимодействия Пекина и Вашингтона должно быть сотрудничество, с «конкуренцией в надлежащих пределах».
Трамп, со своей стороны, заявил: «Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде».
В то время как Си Цзиньпин говорил о широких аспектах отношений, Трамп сосредоточился на более узком: торгово-экономическом сотрудничестве, пишет The Diplomat. Издание обращает внимание на различие между китайским и американским коммюнике по итогам саммита: так, Пекин упомянул обсуждение украинского кризиса и ситуации на Корейском полуострове, а Вашингтон обошёл эти моменты молчанием, зато углубился в иранскую тему.
«Обе страны согласились с тем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия, — говорится в сообщении Белого дома. — Стороны сошлись во мнении, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободного потока энергии».
Примечательно, что 14 мая, в день саммита, Иран заявил, что Ормузский пролив фактически открыт — при условии, что проходящие через него суда сотрудничают с иранскими ВМС, передаёт The Diplomat.
«Если открытие Ормузского пролива было связано со встречей Трампа и Си Цзиньпина и если оно продлится, это, безусловно, самый большой результат переговоров», — пишет издание.
«Трамп и Си Цзиньпин стремятся начать "новую главу в китайско-американских отношениях".
Между тем The Guardian обращает внимание на то, что поведение американского лидера во время визита в Китай существенно отличалось от того, к чему привыкли на Западе.
«С тех пор как Трамп покинул Вашингтон, в нем заметно странное, нехарактерное для него почтение и осмотрительность. Что необычно, он не общался с журналистами во время длительного полета Air Force One и не опубликовал сообщение о встрече с президентом Си Цзиньпином в своей соцсети Truth Social», — отмечает издание.
По оценкам The Guardian, повестка дня саммита отличалась «незначительностью амбиций», а тон США по отношению к Китаю был необычно сдержанным.
«Теперь никто в американской делегации даже не делает вид, что рассуждает о структурных реформах в Китае, или выступает за демократию и права человека, или за объединение усилий в борьбе с климатическим кризисом. Трампу нужно, чтобы Си Цзиньпин вытащил его из ямы в Иране и купил немного самолетов Boeing», — сетует британская газета.
«Встреча старых друзей».
Что же касается внешней стороны, «саммит был наполнен пышностью», с военным парадом и роскошными банкетами, сообщает Reuters. А напоследок, обсудив с гостем торговлю, Тайвань и Иран, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его прогуляться в бывшем императорском саду рядом с Запретным городом. Во время прогулки Трамп «дивился тому, что некоторым деревьям по тысяче лет», передаёт новостное агентство.
«Трамп спросил Си Цзиньпина, принимали ли в этом комплексе других иностранных лидеров. “Очень редко, — ответил Си Цзиньпин. — Сначала у нас было не принято проводить здесь дипломатические мероприятия. Даже теперь, когда мы начали их проводить, это по-прежнему случается крайне редко. Например, Путин здесь бывал”, — пересказывает Reuters эпизод общения лидеров Китая и США.
В свою очередь, новостной портал Axios также отмечает подчёркнуто доброжелательную атмосферу саммита, однако указывает на то, что наладить «дружбу» с Китаем Трампу будет непросто.
«Продуманная публичная демонстрация тёплых отношений, которую мы наблюдали последние два дня, скрывает упрямую реальность: почти все силы, определяющие американо-китайские отношения, разобщают их», — говорится в материале.
Саммит Трампа с Си Цзиньпином был организован как «встреча старых друзей», но, «пока лидеры любезничают, их правительства на заднем плане бурно работают над тем, чтобы уменьшить зависимость друг от друга», пишет Axios.
Новостной портал отмечает, что стремление Трампа к более тесным экономическим связям противоречит политическому климату в США, в котором последние несколько лет к китайскому капиталу относились как к «радиоактивному», тем не менее у обоих лидеров «есть четкие стимулы поддерживать перемирие, по крайней мере, на данный момент». Трампу больше не нужны экономические потрясения в год выборов, а для Китая «стратегическая стабильность» в отношениях с США — это возможность продолжать реализацию собственных задач — «от военной модернизации до доминирования в сфере высоких технологий», уверен автор статьи.