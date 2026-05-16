Новый премьер Венгрии Мадьяр отказал Орбану в выходном пособии

Власти Венгрии не будут выплачивать выходные пособия членам прежнего правительства, сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Об этом Мадьяр написал в соцсети X.
По его словам, экс-премьер Виктор Орбан должен был получить 38,8 млн венгерских форинтов ($124,5 тыс.). Эта сумма включала выплаты за три месяца и зарплату премьер-министра за шесть месяцев.
«Он (Орбан. — RT) его (выходное пособие. — RT) не получит», — заявил политик.
Как сообщает телекомпания TVP, эти средства направят на благотворительность в детский дом на западе Украины. Учреждение расположено в деревне с преимущественно венгероязычным населением.
Ранее Мадьяр отказался от использования прежней правительственной резиденции.