Mercedes-Benz может заняться оборонным производством

Каллениус: Mercedes может выйти на рынок оборонного производства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель совета директоров автопроизводителя Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания может расширить свою деятельность и заняться оборонным производством.

«Мир стал более непредсказуемым местом, и я считаю, что предельно ясно, что Европе необходимо увеличить свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть положительную роль в этом, мы готовы на это», — заявил Калениус в интервью изданию Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что, по словам Каллениуса, «операции, связанные с обороной, составят незначительную долю бизнеса» компании по сравнению с производством автомобилей, однако в случае экономической целесообразности это может стать растущей нишей, которая также сможет внести свой вклад в бизнес-результаты.

Тем не менее гендиректор также отметил, что мощности компании позволят заниматься производством в больших объемах, а также быстрее принимать решения в «области военного снаряжения».