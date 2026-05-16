Люди бегут из Прибалтики из-за дискриминации, заявил экс-депутат

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ*, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Он допустил, что речь может идти о десятках тысяч человек, покидающих Латвию, Литву и Эстонию.
«Люди уезжают по нескольким причинам: страх перед ужесточением законодательства, невозможность обеспечить детям образование на родном языке, пропаганда ЛГБТ-сообщества*, дискриминация на рынке труда, а также общее ощущение, что они превращены в “чужих” в стране, где родились и жили всю жизнь», — сказал РИА Новости Панкратов.
Возможности для более комфортной жизни прибалтийцы ищут на территориях России, Белоруссии, в странах Евросоюза, а также в Ирландии, Великобритании, Германии, добавил собеседник.
Ранее Панкратов рассказывал РИА Новости, как жители европейской Латвии вынуждены экономить на еде из-за высоких цен за коммунальные услуги, которые стартуют от 270 евро.
Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений — разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
