Люди бегут из Прибалтики из-за дискриминации, заявил экс-депутат

Панкратов: жители стран Балтии бегут из-за дискриминации и пропаганды ЛГБТ.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жители стран Балтии бегут из своих республик из-за дискриминации на рынке труда и пропаганды ЛГБТ*, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Он допустил, что речь может идти о десятках тысяч человек, покидающих Латвию, Литву и Эстонию.

«Люди уезжают по нескольким причинам: страх перед ужесточением законодательства, невозможность обеспечить детям образование на родном языке, пропаганда ЛГБТ-сообщества*, дискриминация на рынке труда, а также общее ощущение, что они превращены в “чужих” в стране, где родились и жили всю жизнь», — сказал РИА Новости Панкратов.

Возможности для более комфортной жизни прибалтийцы ищут на территориях России, Белоруссии, в странах Евросоюза, а также в Ирландии, Великобритании, Германии, добавил собеседник.

Ранее Панкратов рассказывал РИА Новости, как жители европейской Латвии вынуждены экономить на еде из-за высоких цен за коммунальные услуги, которые стартуют от 270 евро.

Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений — разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, в Эстонии, Латвии и Литве.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

