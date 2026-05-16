Директор Евровидения: Россия может вернуться на сцену конкурса

Россия в теории может вернуться на «Евровидение» при соблюдении правил членства, заявил директор музыкального конкурса Мартин Грин.
Об этом Грин рассказал в интервью LBC.
Он пояснил, что Россия была отстранена от конкурса не из-за военной операции на Украине, а в связи с отсутствием доказательств независимости ВГТРК от властей.
При этом Грин отметил, что участие Израиля на Евровидении было продиктовано отсутствием глобального консенсуса вокруг войны в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что пять стран бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля в конкурсе.
Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что бойкот Евровидения рядом стран Европы связан с настроениями внутри европейского общества и изменением отношения к ближневосточному конфликту.