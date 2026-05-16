Космический грузовик Cargo Dragon отправился к МКС

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции, сообщили в НАСА.
Старт корабля дважды переносили из-за непогоды.
«В 18.05 по времени Восточного побережья США (01.05 субботы мск — ред.) космический корабль SpaceX Dragon стартовал к Международной космической станции», — говорится в сообщении.
Стыковка ожидается в воскресенье в 14.00 мск.
Корабль стартовал из Флориды. Dragon доставит экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.Читать дальше