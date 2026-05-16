Трамп утверждает, что США смогут развернуть Кубу в свою сторону

«Я слышу о Кубе с тех пор, как был маленьким мальчиком. Все постоянно говорят: что происходит с Кубой? И думаю, мы ее повернем (в сторону США — ред.)», — сказал Трамп каналу Fox News.
Американский лидер добавил, что думает как о кубинцах, живущих на острове, так и тех, кто проживает в США, но хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.