Трамп утверждает, что США смогут развернуть Кубу в свою сторону

Трамп заявил, что хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты смогут развернуть Кубу в свою сторону, добавив, что этот вопрос занимает его с самого детства.

«Я слышу о Кубе с тех пор, как был маленьким мальчиком. Все постоянно говорят: что происходит с Кубой? И думаю, мы ее повернем (в сторону США — ред.)», — сказал Трамп каналу Fox News.

Американский лидер добавил, что думает как о кубинцах, живущих на острове, так и тех, кто проживает в США, но хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.

Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше