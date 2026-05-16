Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

Эксперты Центра геополитики JPMorgan считают наиболее вероятным вариантом завершения конфликта на Украине так называемый «финский сценарий». По их оценке, переговоры могут пройти уже в этом году.

Аналитики предполагают, что Киев в итоге потеряет до 20% территории, однако сохранит государственный суверенитет и прозападный курс. В JPMorgan сравнили такую модель с положением Финляндии после 1944 года.

При этом эксперты отмечают, что ситуация для Украины может ухудшиться из-за внешних факторов. Среди главных рисков названы иранский конфликт, сокращение поставок оружия Киеву, рост цен на российские энергоресурсы, а также давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта невозможно без «трудных и неудобных» переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что к диалогу с Москвой следует приступать только тогда, когда Украина окажется в сильной позиции.

