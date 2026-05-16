В РПЦ рассказали, когда будет день рождения Церкви в 2026 году

В Ветхом завете Пятидесятница была посвящена тому что через 50 дней после исхода из Египта пророк Моисей на горе Синай получил заповеди от Господа Торы. В Новом завете говорится, что уже после Вознесения Христова во время иудейской Пятидесятницы на апостолов по слову Христа снизошел Святой дух в виде огненных языков.