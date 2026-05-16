В РПЦ рассказали, когда будет день рождения Церкви в 2026 году

Иеромонах Макарий: День Святой Троицы в 2026 году отметят 31 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. День Святой Троицы в 2026 году отметят 31 мая, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Праздник Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Поэтому его также называют Пятидесятницей.

«Вычисляется день очень просто. Пятидесятница — 50 дней, счет начинали с первого дня. 50 дней — это 7 недель, седьмое воскресенье после Пасхи (31 мая — ред.)», — сказал священнослужитель РИА Новости.

В Ветхом завете Пятидесятница была посвящена тому что через 50 дней после исхода из Египта пророк Моисей на горе Синай получил заповеди от Господа Торы. В Новом завете говорится, что уже после Вознесения Христова во время иудейской Пятидесятницы на апостолов по слову Христа снизошел Святой дух в виде огненных языков.

По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Спасителя. Именно поэтому день Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.