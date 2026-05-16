МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа руководствуется русофобскими идеями, которые выражает глава евродипломатии Кая Каллас, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
«Европа сейчас всерьез думает, что готовится к войне с ядерной сверхдержавой. И кто ее главный представитель по внешней политике? Эстонка с абсолютной русофобией. Это просто безумие — чтобы весь европейский континент следовал самым русофобским идеям как руководящим принципом. Но именно так европейцы и поступают», — отметил он.
Профессор выразил уверенность, что наблюдающаяся сегодня милитаризация европейских стран — это путь к прямому военному столкновению с Россией.
«Европа предпринимает шаги, которые считает оборонительными, но они приведут к войне, потому что на деле это наступательные действия. Мы видим полное отсутствие политического и стратегического воображения в Европе. То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне», — пояснил Сакс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.