Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи: Вопрос о вывозе обогащённого урана между Ираном и США зашёл в тупик

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о вывозе обогащённого урана из страны находится в тупике в диалоге с Соединёнными Штатами. Стороны решили отложить его обсуждение на более поздние этапы переговоров.

Источник: Life.ru

При этом Тегеран выразил благодарность Москве за предложенную помощь.

«Вопрос об обогащённых материалах весьма трудный. Мы решили с американцами отложить его на более поздние этапы переговоров», — сказал Аракчи на пресс-конференции.

Глава иранского МИД подчеркнул, что ценит инициативу и стремление России помочь в решении этой проблемы.

«Мы всегда консультировались с российскими друзьями по всем региональным, международным и двусторонним вопросам. Я провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге порядка десяти дней назад, и мы обсудили всё, включая упомянутый вами вопрос. Мы благодарны нашим российским друзьям за их инициативу и стремление помочь решить эту проблему», — добавил Аракчи.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о продолжении контактов с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду на скорейшее завершение этого противостояния.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше