В Mercedes-Benz заявили о желании заняться оборонным производством

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Германский автоконцерн Mercedes-Benz не исключает выхода на рынок оборонного производства. Об этом газете The Wall Street Journal заявил глава компании Ола Каллениус.
«Мир становится более непредсказуемым. Мне кажется очевидным, что Европе следует наращивать свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом свою роль, мы хотели бы сделать это», — сказал он.
По словам Каллениуса, связанное с оборонной сферой производство будет составлять «небольшую долю бизнеса» по сравнению с легковыми и грузовыми автомобилями.
Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что германо-французский оборонный концерн KNDS ведет переговоры с Mercedes-Benz о покупке завода штутгартского автоконцерна в Людвигсфельде к югу от Берлина.