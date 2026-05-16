Защита Хачатуряна просит суд вернуть его дело на новое рассмотрение

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Защита Михаила Хачатуряна, посмертно признанного совершившим насилие над дочерьми, добивается его оправдания и просит кассационный суд вернуть дело на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Чугуашвили.
«Мы подали кассационную жалобу, в ней просим вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы добиться оправдания и реабилитации. Ранее в суде не были исследованы показания девочек, они фактически не отвечали на вопросы», — рассказал собеседник агентства.
Дата судебного заседания пока не назначена, подчеркнул защитник.
Ранее Мосгорсуд утвердил решение по делу в отношении Хачатуряна, его признали совершившим преступления насильственного характера в отношении дочерей. Дело Хачатуряна прекратили в связи с его смертью, а расследование в отношении девушек было возобновлено. Тогда представители сестер Хачатурян отреагировали на решение суда по отцу положительно, отметив, что оно поможет добиться их оправдания.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.