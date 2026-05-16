В Британии умер актер Дэвид Берк

В Британии в возрасте 92 лет умер актер из "Шерлока Холмса" Дэвид Берк.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британский актер Дэвид Берк, наиболее известный по роли Доктора Ватсона в телевизионном сериале про Шерлока Холмса 1980-х годов, скончался в возрасте 92 лет, сообщает радиостанция LBC.

«Актер Дэвид Берк, известный по роли доктора Ватсона в телевизионной адаптации “Шерлока Холмса”, умер в возрасте 92 лет», — говорится в сообщении радиостанции.

Как пишет газета Times, Берк «заново открыл» роль Доктора Ватсона, поскольку до него Ватсона обычно изображали как «обаятельного шута», однако Берк был первым актером, кто увидел в Ватсоне чуткого и сострадательного компаньона Шерлока Холмса.