Telegraph: Стармер может уйти в отставку в пользу мэра Манчестера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму.
Об этом сообщает The Telegraph.
Журналисты допускают уход премьера, если Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
«В случае победы Бернхэма Стармер может рассмотреть возможность ухода», — говорится в сообщении.
По данным издания, ведущие политики лейбористов Анджела Рейнер и Эд Милибэнд поддержат Бернхэма, если тот станет депутатом и начнёт борьбу за пост лидера партии.
Ранее более 40 депутатов призвали Стармера уйти после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста в отставку подал и ряд чиновников, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга.