Мадьяр хочет оставить Орбана без денег: новая власть Венгрии не выплатит выходное пособие членам прежнего правительства

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получит выходного пособия, на которое он мог рассчитывать согласно действующему законодательству. Об этом заявил новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр. По словам Мадьяра, новые власти Венгрии не выплатят выходные пособия и членам прежнего правительства.
«Виктор Орбан, который, на бумаге, практически ничем не владеет, должен получить выходное пособие в размере 38,8 млн венгерских форинтов согласно закону, который он сам и предложил. Он его не получит», — написал Мадьяр в социальной сети Х в пятницу 15 мая.
Речь идёт о сумме, эквивалентной $124,5. Она складывается из выплат за три месяца и зарплаты премьер-министра за полгода.
При этом телекомпания TVP информирует, что средства будут использованы как благотворительный взнос с пользу детского дома на западе Украины. Учреждение расположено в деревне, где компактно проживают этнические венгры.
Ранее Петер Мадьяр отказался жить в резиденции Виктора Орбана.
Также Мадьяр анонсировал один из первых проектов нового правительства Венгрии: в стране создадут новый антикоррупционный орган.