Немецкий политик рассказал, когда в стране закончатся запасы нефти

Нимайер: в Германии к концу мая кончится нефть, полученная по "Дружбе"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Германию ожидает дефицит нефти к концу мая на фоне истощения запасов, полученных ранее по нефтепроводу «Дружба», заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую еще успели получить по “Дружбе” для нефтеперерабатывающего завода в Шведте (обеспечивает топливом в том числе Берлин — ред.)», — сказал Нимайер.

Он отметил, что министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе еще в марте предупредила о риске серьезного дефицита горючего в мае, и теперь страна приближается именно к этой точке.

Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода «Дружба». Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше