Специалист Исакова назвала июль наиболее выгодным месяцем для отпуска

Ключевое значение при расчёте отпускных имеет количество рабочих дней в месяце: чем их больше, тем выгоднее уходить в отпуск с точки зрения итоговых выплат, напомнила в беседе с RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

«С финансовой точки зрения важно учитывать не погоду, а производственный календарь. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, и при разном количестве рабочих дней в месяце итоговая выгода может существенно отличаться», — пояснила специалист.

По её словам, в большинстве случаев наиболее выгодными для отпуска становятся месяцы с большим количеством рабочих дней. Чаще всего это июль и август, однако в конкретном году ситуация может меняться в зависимости от календаря праздничных и выходных дней.

«В 2026 году максимальное количество рабочих дней приходится на июль — в нём 23 рабочих дня. Это самый выгодный месяц для того, чтобы уйти в отпуск», — поделилась эксперт.

Кроме того, при планировании отпуска важно учитывать структуру выплат — премии, надбавки и переменная часть дохода могут влиять на средний заработок, от которого рассчитываются отпускные, дополнила она.

Собеседница RT также подчеркнула, что с точки зрения законодательства работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, если он согласован в графике, однако перенос дат возможен по договорённости сторон.

«Оптимальная стратегия — планировать отпуск заранее, совмещая комфортный период отдыха и финансовую эффективность. В некоторых случаях разница в выплатах может быть заметной, особенно при длительных отпусках», — заключила Исакова.

Ранее в Госдуме напомнили, как россияне будут отдыхать в июне.