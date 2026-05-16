SC: визит Трампа в Китай подтвердил упадок лидерства США

Завершившийся государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай, по мнению издания Strategic Culture, фактически знаменует собой завершение периода глобального лидерства Соединенных Штатов.

Источник: AP 2024

Как указывается в материале, «исчезла та бравада, которую Трамп ранее демонстрировал по отношению к Китаю. Его жесткие заявления о предъявлении требований к торговле Китая с США остались в прошлом. Китай становится мировой экономической сверхдержавой, а США осторожно балансируют на грани. <…> Да, Китай, возможно, оказал американскому лидеру много помпезности и проявил снисходительность. Но это был поступок державы, которая понимает, что имеет преимущество».

Автор публикации отмечает, что в сложившихся обстоятельствах Соединенные Штаты более не способны скрыть от международного сообщества свою неспособность оказывать давление на Китай. В статье резюмируется: «Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы. Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира».

Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом 13—15 мая, в ходе которого состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше