Эксгумация в ЛНР: из лесной могилы поднимают тела мирных жителей

В Северодонецке Луганской Народной Республики продолжают эксгумацию тел мирных жителей, убитых украинскими военными. Их находят в лесной могиле, сообщает посол МИД России Родион Мирошник.
Его слова приводит РИА Новости.
По словам Мирошника, работы организованы по инициативе Следственного комитета и волонтёров. Специалисты планомерно извлекают останки из захоронения в лесном массиве вблизи Северодонецка.
«Выясняются причины гибели этих людей — как они туда попали, почему были захоронены в несанкционированных местах», — пояснил дипломат.
Ранее Мирошник заявил, что украинские вооружённые формирования передали российской стороне несколько военнопленных в тяжелейшем состоянии.