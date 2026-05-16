В Мэне при пожаре на лесопилке погиб человек

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб и как минимум десять пострадали в ходе пожара на лесопильном предприятии в американском штате Мэн, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Как заявило управление общественной безопасности штата, в пятницу утром пожарные выехали на предприятие Robbins Lumber в городе Сирсмонт, где произошло возгорание. Власти также сообщили, что в процессе тушения пожара произошел взрыв.
По данным властей, один пожарный погиб на месте происшествия.
По информации телеканала, больница в городе Портленд сообщила, что ожидает поступления 10 пациентов в отделение неотложной помощи.