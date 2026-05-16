Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мэне при пожаре на лесопилке погиб человек

В Мэне при пожаре на лесопилке погиб человек, еще десять пострадали.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Один человек погиб и как минимум десять пострадали в ходе пожара на лесопильном предприятии в американском штате Мэн, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Как заявило управление общественной безопасности штата, в пятницу утром пожарные выехали на предприятие Robbins Lumber в городе Сирсмонт, где произошло возгорание. Власти также сообщили, что в процессе тушения пожара произошел взрыв.

По данным властей, один пожарный погиб на месте происшествия.

По информации телеканала, больница в городе Портленд сообщила, что ожидает поступления 10 пациентов в отделение неотложной помощи.