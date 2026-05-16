Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На АЭС "Онагава" обнаружена утечка радиоактивной жидкости

На АЭС "Онагава" в Мияги произошла утечка радиоактивной жидкости.

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества, обнаружена на втором энергоблоке АЭС «Онагава» в японской префектуре Мияги, сообщила компания-оператор станции Tohoku Electric Power.

Утечка была выявлена накануне днем в турбинном отсеке. Отмечается, что жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент инцидента реактор не работал.

«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — уточняется в сообщении компании.

Оператор также подчеркивает, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, с утечкой не связано.