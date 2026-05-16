На АЭС "Онагава" обнаружена утечка радиоактивной жидкости

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества, обнаружена на втором энергоблоке АЭС «Онагава» в японской префектуре Мияги, сообщила компания-оператор станции Tohoku Electric Power.
Утечка была выявлена накануне днем в турбинном отсеке. Отмечается, что жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент инцидента реактор не работал.
«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — уточняется в сообщении компании.
Оператор также подчеркивает, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, с утечкой не связано.