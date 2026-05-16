"Нам необходимо". На Западе неожиданно заявили о желании дружить с Россией

Аналитик Риттер: в ЕС все чаще говорят о необходимости сотрудничества с Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европейцы все чаще заявляют о необходимости восстановления сотрудничества с Россией в сфере поставок энергоресурсов, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Мнение о том, что Европа не готова сотрудничать с Россией, уже устарело. Потому что прямо сейчас экономика Европы буквально задыхается из‑за нехватки энергии. И все чаще и чаще мы слышим, как в Европе говорят, что им необходимо научиться разговаривать с Россией. Европейцы прямо признают, что у них нет другого выхода, кроме как восстановить поставки российской энергии. Это вопрос выживания. Они действительно умирают», — отметил он.

Но для возобновления сотрудничества с Россией Европе, по словам Риттера, придется пойти на серьезные жертвы.

«Говорят, что НАТО может иметь хорошие отношения с Россией. Это невозможно. НАТО никогда не сможет иметь хорошие отношения с Россией. И если Европа хочет наладить отношения с Россией, НАТО должна исчезнуть», — пояснил эксперт.

Как сообщила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас, сейчас Евросоюз собирает предложения стран-членов по содержанию 21-го по счету пакета санкций против России.

