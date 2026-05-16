Трамп: США не хотят воевать с Китаем, если Тайвань объявит независимость

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии желания приказывать американским военным вступать в вооружённый конфликт с Китаем в случае объявления Тайванем независимости от КНР.
Журналисты поинтересовались у президента США, изменилась ли политика Вашингтона на тайваньском направлении после его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Что касается политики США, то нет, ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то пошёл по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер призвал Китай и Тайвань к сдержанности.
Напомним, ранее президент США совершил визит в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином. В рамках переговоров они, в частности, обсуждали ситуацию вокруг Тайваня. Трамп отметил, что в ближайшее время примет решение о дальнейших продажах оружия тайваньской администрации, но сначала собирается побеседовать с представителями острова.
Си Цзиньпин, в свою очередь, предупредил на переговорах о риске конфликта между Китаем и США в случае неверного подхода к вопросу, связанному с Тайванем. Он назвал эту тему важнейшей в отношениях двух стран.