Жители Латвии экономят на еде из-за дорогой коммуналки, заявил экс-депутат

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии, сравнив цены на этот товар с белорусскими. Он говорил, что стоимость яиц в прибалтийской республике составляет 5,6 евро, в то время как в соседней Белоруссии их предлагают за 1 евро в переводе на местную валюту.