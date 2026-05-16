Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о нежелании воевать с КНР из-за Тайваня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хотел бы вступать в войну против КНР в случае, если Тайвань объявит независимость. Американский лидер выразил надежду, что ситуация не будет усугубляться.

Источник: Life.ru

Трамп подчеркнул, что США пришлось бы преодолеть огромное расстояние, чтобы вмешаться в конфликт.

«Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то пошёл по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9,5 тыс. миль, чтобы вести войну. Не хочу этого. Я хотел бы, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», — заявил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что американский лидер уклонился от прямого ответа председателю КНР Си Цзиньпину на вопрос о возможной защите Тайваня. «Он спросил меня, будем ли мы их защищать. Я сказал, что не буду говорить об этом», — рассказывал Трамп журналистам на борту своего самолёта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше