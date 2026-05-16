Эксперт Степанов рассказал, почему Финляндии выгодно производить дроны для ВСУ

Хельсинки таким образом получает доступ к финансовым потокам на подпитку киевского режима и возможность тестирования своих беспилотных систем на реальном полигоне боевых действий, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Финляндия, участвуя в инициативе по производству дронов в пользу ВСУ, получает доступ к финансовым потокам на подпитку киевского режима и возможность тестирования своих беспилотных систем на реальном полигоне боевых действий. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Финляндия включает свой военно-промышленный комплекс в распределенную архитектуру европейского ВПК, во многом формируемую под эгидой Великобритании. Таким образом, финны получают доступ к финансовым потокам, которые обеспечивают подпитку киевского режима, и возможность тестирования своих технологий, в том числе беспилотных систем на реальном полигоне, в который уже превращена Украина. Это оптимальная “песочница” для апробации различных тактик применения и внедрения новых технологических особенностей», — сказал эксперт, комментируя планы финской компании Summa defence по расширению выпуска дронов для ВСУ и запуска производства беспилотников совместно с украинской фирмой TAF industries.

По его словам, поставки воздушных дронов совмещаются с массовыми поставками наземных, что формирует абсолютно новые технологические ударные возможности с плацдарма киевского режима. Хельсинки, подписывая соответствующие документы, юридически подтверждает свое соучастие в террористической деятельности на территории Российской Федерации и де-факто становится союзником киевского режима на вполне формальной юрисдикционной основе.

Степанов также отметил, что в этой связи объекты финского ВПК, такие как Summa defence, становятся легитимными целями для превентивного уничтожения во избежание поставок киевскому режиму инструментов террористических атак. «Финляндия, придавая легальный и публичный статус военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, ставит под прямую угрозу свой индустриальный комплекс, в том числе высокотехнологичные компании, занимающиеся разработкой навигационных систем и энергетических установок для дронов, планируемых к применению на российском направлении», — считает эксперт.