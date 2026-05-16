В ГИБДД разъяснили, можно ли ездить без номеров после покупки автомобиля

Требования, касающиеся государственного учёта, не распространяются на транспортные средства, со дня приобретения прав владельца которых не прошло 10 дней, сообщили RT в Госавтоинспекции МВД России.
«При этом водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, документы, подтверждающие приобретение транспортного средства, полис ОСАГО», — отметили в ведомстве.
В ГИБДД подчеркнули, что по истечении установленного срока эксплуатация транспортного средства без регистрационных знаков запрещена.
«Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей по ст. 12.1 ч.1 КоАП РФ. Повторное совершение данного правонарушения влечёт наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев», — предупредили в ведомстве.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев, заключили в ведомстве.
