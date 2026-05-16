Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения раскрыло схему мошенников с кодами из СМС перед ЕГЭ

Злоумышленники перед ЕГЭ выманивают у выпускников коды из СМС под предлогом регистрации на аттестацию, предупредили в Минпросвещения.

Злоумышленники перед ЕГЭ выманивают у выпускников коды из СМС под предлогом регистрации на аттестацию, предупредили в Минпросвещения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления, мошенники звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников школ и экзаменационных комиссий. Под видом оформления регистрации они пытаются получить код из СМС или заставить перейти по ссылке.

Это даёт им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.

В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону.

Там рекомендовали при подозрительном звонке немедленно прекращать разговор, перезванивать в свою школу или на горячую линию, а затем обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что мошенники начали предлагать россиянам приобрести якобы ответы на ЕГЭ-2026.