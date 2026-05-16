Фицо передаст ЕС важную информацию после встречи с Путиным

«Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал ТА3.
Фицо указал, что российский лидер ясно изложил свою позицию относительно урегулирования ситуации на Украине.
«Я думаю, что это информация, которую необходимо передавать нашим партнерам (в ЕС. — Прим. ред.)», — отметил словацкий премьер.
Кроме того, он высказал мнение, что в качестве посредника на переговорах между Брюсселем и Москвой должен выступать тот, кто понимает русскую душу.
Встреча состоялась 9 мая в Москве. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, перспективы возобновления деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также украинский кризис. Помимо этого, Фицо передал Путину слова Владимира Зеленского о готовности к проведению встречи.