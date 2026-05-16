Посол Санеи: целью нападения на Иран было изменение геополитической карты

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Целью нападения США и Израиля на Иран было разделение страны и изменение геополитической карты региона. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

Источник: РИА "Новости"

«Первая их цель, главная — смена власти. Следующая цель — изменение геополитики региона и разделение Ирана», — сказал он. Также США хотели подорвать или уничтожить ракетные силы страны и лишить ее возможности использования беспилотников, добавил дипломат. «Но, как вы знаете, они не достигли своих целей, и можно сказать, что у них случился стратегический провал», — констатировал Санеи.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля представители Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не собирается признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
