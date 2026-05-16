Юрист Палюлин: работнику необходимо согласовать дату прохождения диспансеризации

Право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации закреплено в ст. 185.1 Трудового кодекса России. Сотруднику предоставляется один оплачиваемый рабочий день раз в три года с сохранением среднего заработка.
Об этом напомнил в беседе с RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.
«Сотрудники предпенсионного возраста (за пять лет до назначения страховой пенсии по старости) и получатели такой пенсии получают два дня ежегодно», — добавил специалист.
По его словам, реализация права требует письменного заявления и согласования даты с работодателем.
«При этом отсутствие заявления или одностороннее определение дня без согласования лишает работника защиты в трудовом споре. Работодатель не вправе отказать при соблюдении процедуры, но может предложить иную дату в рамках согласования: закон говорит именно о согласовании, а не об уведомлении, что подтверждается правоприменительной практикой», — подчеркнул собеседник RT.
Отмечается, что средний заработок за дни диспансеризации исчисляется по правилам ст. 139 ТК России и согласно положению об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.
«Учитываются все выплаты системы оплаты труда за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу отсутствия. Неправомерное удержание влечёт материальную ответственность работодателя по ст. 236 ТК России: выплата с процентами не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день задержки. В любом случае прохождение медосмотра работник обязан подтвердить справкой медицинской организации по форме, утверждённой приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н, а отсутствие документа создаёт риски признания отсутствия на рабочем месте прогулом», — заключил юрист.
