Ответ Ирана будет жестким: в подземных тоннелях собирают супероружие

Тегеран готов ответить США не только на Ближнем Востоке, но и на их территории. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, у Ирана есть весь спектр современного оружия для проведения военных действий и «спящие ячейки» на территории Штатов.
«У Ирана на вооружении стоит весь спектр оружия, применяемым в мире, начиная от современного стрелкового снайперского вооружения, которым вооружён Корпус стражей исламской революции (КСИР) и заканчивая тяжёлыми ракетами особой мощности и дальности, способной поражать противника на расстоянии 5000 — 6000 километров. У Ирана технологии по производству подобных межконтинентальных ракет существуют на качественно высоком уровне. Это говорит о том, что у Ирана есть своя научная школа, есть производственная база, есть возможность испытывать эти ракеты и применять все это в комплексе. Это говорит о политической и экономической зрелости Ирана, позволяющей считать его полноценной мировой державой», — сказал военный эксперт.
По словам Иванникова, в Пентагоне понимают, что Иран может ответить, поэтому не идут на проведение наземной операции.
«У Ирана есть техническая возможность поразить американские авианосцы и другие военные корабли, которые сейчас находятся в ближневосточном регионе. В Соединённых Штатах это отлично осознают, и в Пентагоне не спешат принимать решение проведении наземной операции в Иране, так как это явно приведёт к сверхжертвам среди американского личного состава, и результат будет непрогнозируемый для Пентагона», — уточнил он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что Иран может провести операцию по дестабилизации обстановки и на территории США.
«Исламский фактор в Соединённых Штатах Америки — это отдельная тема для изучения. Ранее США не принимали никаких воинственных в отношении Ирана решений, опасаясь террористических актов на своей территории. Службы безопасности, в том числе, ФБР, сделали выводы, что предотвратить и полностью обезвредить действия спящих террористических ячеек технически не представляется возможности при тех миграционных процессах, которые происходили за последние 50 лет в США. Сейчас эти спецслужбы и Трамп понимают, что те преступления, которые совершили американские военнослужащие в Иране, в том числе и убийство 170 детей в общеобразовательной в школе не пройдут бесследно. Эти ячейки уже сейчас могут разрабатывать планы возмездия, в том числе, устранения высокопоставленных лиц американского государства», — добавил собеседник издания.
Ранее Иванников отметил, что если «США попробуют нанести удар по Ирану, то Исламская Республика будет отвечать прежде всего Израилю как инициатору этих боевых действий и агрессии».