МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Чаривное в Запорожской области прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами, именно эти тоннели помогли российской армии в освобождении Чаривного, рассказал командир батальона с позывным «Склеп», слова которого приводит Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Чаривного в Запорожской области 15 мая.
«Особенность Чаривного — две основные улицы, разделенные пустым пространством почти в километр, где вообще не было укрытий. С этой проблемой справились, в том числе используя подземные ходы противника, — за несколько лет они прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами», — сказал командир.
Он отметил, что специфику штурма определила качественная подготовка.
«Артиллерия и расчеты FPV непрерывно наносили огневое поражение по позициям ВСУ. Мы методично сносили узлы сопротивления в домах, не давая врагу даже обслужить оружие», — добавил «Склеп».
По данным Минобороны РФ, потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили свыше роты живой силы, а также в ходе боев были уничтожены семь наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа «Баба-Яга».