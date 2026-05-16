Штурмовики нашли блиндаж ВСУ со следами пребывания женского личного состава

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. В ходе освобождения Чаривного в Запорожской области бойцы группировки «Восток» обнаружили брошенный блиндаж операторов ФПВ-дронов ВСУ со множеством женских вещей, рассказал РИА Новости старший сержант Данил Сафронов.
По словам военнослужащего, во время операции по освобождению населенного пункта Чаривное в Запорожской области целью его группы был блиндаж противника, к которому нужно было скрытно приблизиться.
«Видимо нас все-таки заметили и противник начал ФПВ-дронами по нам отрабатывать. И нам пришлось с прострелами бежать в этот блиндаж под ударами дронов», — рассказал старший сержант.
Он также отметил, что никакого сопротивления его группа не встретила, так как в блиндаже, вопреки всем ожиданиям, противника не оказалось.
«Зато мы сразу увидели там следы пребывания женщин. Были там разные заколочки и резиночки для волос, белье женское. Это в основном в тех блиндажах, где расположены пункты управления дронами, то есть это девушки — летчицы», — добавил собеседник агентства.
Минобороны РФ 15 мая отрапортовало, что результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.