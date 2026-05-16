ДОНЕЦК, 16 май — РИА Новости. Боевики ВСУ начали применять новые мины «лягушка», которые дистанционно сбрасываются с беспилотников на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Краб».
По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, мины представляют собой круглые устройства в темном корпусе, которые разбрасываются с тяжелых дронов.
«Начали новые мины выпускать — “лягушка”. Круглые штуки в черном чехле, зеленые. По мощности не хуже магнитной мины», — сообщил военнослужащий.
Он отметил, что такие боеприпасы способны серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу.
«От квадроцикла морда отлетает. Без проблем может и убить, и ранить», — рассказал «Краб».
По его словам, российские бойцы регулярно обнаруживают подобные мины на маршрутах движения.
«Шли по тропе, по которой обычно закатываемся, и я насчитал около 12 таких мин прямо на дороге», — уточнил командир расчета.
Как отметил морпех, мины сбрасываются с тяжелых украинских беспилотников типа «Баба-яга».