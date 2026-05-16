Четверо мирных жителей погибли, 47 ранены за время перемирия с 9 по 11 мая

Четыре мирных жителя погибли и 47 получили ранения за время перемирия 9−11 мая, приуроченного ко Дню Победы, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По словам дипломата, среди всех раненных — двое несовершеннолетних.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Москва и Киев прекратят огонь с 9 по 11 мая.
Американский лидер ожидает, что трёхдневное перемирие будет включать приостановку всей боевой активности, а также обмен пленными по 1 тыс. человек с каждой стороны.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на предложение Трампа.