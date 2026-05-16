Yle: Украина не предупреждает страны НАТО о приближении дронов

Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников во время инцидента утром 15 мая, сообщила телерадиокомпания.

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Украина не дает предупреждений странам НАТО о возможном приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к воздушному пространству альянса. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников в ходе инцидента утром 15 мая.

Телерадиокомпания Yle ранее сообщила о том, что над финской областью Уусимаа, административным центром которой является Хельсинки, вероятно, находился дрон. Из-за угрозы, связанной с БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостановили авиасообщение. Сейчас он работает в обычном режиме. Президент страны Александер Стубб после этого заявил об отсутствии прямой военной угрозы.

Из Финляндии уже неоднократно поступали сообщения об обнаружении БПЛА на территории республики и в ее воздушном пространстве. В Хельсинки осудили пролеты и падения украинских БПЛА, назвав эти инциденты неприемлемыми.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше