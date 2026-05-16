Yle: Украина не предупреждает страны НАТО о приближении дронов

Телерадиокомпания Yle ранее сообщила о том, что над финской областью Уусимаа, административным центром которой является Хельсинки, вероятно, находился дрон. Из-за угрозы, связанной с БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостановили авиасообщение. Сейчас он работает в обычном режиме. Президент страны Александер Стубб после этого заявил об отсутствии прямой военной угрозы.