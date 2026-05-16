Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что западные страны ограничивают распространение информации о положении Украины и не допускают публичных разговоров о возможном поражении Киева. Об этом он сказал в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам Диесена, в Европе сложилась атмосфера, при которой любые заявления о проблемах Украины воспринимаются как поддержка России. Он также утверждает, что общественное пространство заполнено тезисами о победах Киева, несмотря на реальную ситуацию.
Профессор заявил, что в европейских странах сужаются рамки свободы слова, а общественная дискуссия становится все более односторонней.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны не игнорировать действия Киева. По ее словам, на Западе происходит зачистка информационного пространства от альтернативных мнений.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва уверена в достижении целей специальной военной операции. При этом глава государства подчеркивал готовность России к мирным переговорам при условии обсуждения всех деталей возможных договоренностей.
