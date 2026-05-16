"Мы в ужасе". На Западе поразились действиям российских войск на Украине

Профессор Миршаймер: совершенно очевидно, что Россия побеждает на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина терпит поражение, и в отношении исхода конфликта остается лишь вопрос, насколько разгромной будет победа России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Россия побеждает. Так что единственный интересный вопрос на данный момент, насколько масштабной будет победа России», — отметил он.

По оценке Миршаймера, наступление российских войск сопровождается колоссальными потерями в рядах ВСУ.

«Совершенно очевидно, что русские снова наступают.. Но мы ничего не слышим о потерях среди украинцев. Думаю, причина состоит в том, что если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны», — подчеркнул профессор.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска установили контроль над населенными пунктами Чайковка в Харьковской области и Чаривное в Запорожской области.

Кроме того, с 12 по 15 мая российские Вооруженные Силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками.

За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 6785 военнослужащих, 81 боевую бронированную машину, 65 орудий полевой артиллерии и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.