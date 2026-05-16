В Ставропольском крае отразили атаку украинских беспилотников

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ отражена под Невинномысском в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«Наши ПВО отразили налет вражеских БПЛА под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что режим беспилотной опасности на Ставрополье продолжает действовать.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше