Специалист Абдуллаева: кондиционер после простоя может стать источником плесени

Кондиционер после длительного простоя может стать источником пыли, плесени, бактерий и аллергенов. Особенно если устройство долго не обслуживалось и внутри скапливалась влага. Главная опасность — не сам холодный воздух, а загрязнённая система вентиляции.
Об этом предупредила в беседе с RT заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
«После зимы многие впервые включают кондиционер и сразу чувствуют затхлый запах, сырость или “пыльный” воздух. Это уже повод насторожиться. Во внутреннем блоке кондиционера постоянно образуется конденсат, а влажная среда вместе с пылью становится идеальным местом для размножения микроорганизмов. Внутри могут скапливаться плесневые грибки, бактерии и аллергены», — добавила она.
По словам эксперта, особенно чувствительны к этому люди с астмой, аллергией, хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также дети.
«Если после включения кондиционера появляются кашель, першение в горле, раздражение слизистых, головная боль, заложенность носа или ощущение “тяжёлого воздуха”, это может говорить не только о сухости воздуха, но и о загрязнении системы. Отдельная проблема — плесень внутри дренажной системы и на фильтрах. Она не всегда видна внешне, но характерный затхлый или кислый запах при включении кондиционера часто говорит именно о микробиологическом загрязнении», — добавила собеседница RT.
Кроме того, она пояснила, что за время простоя фильтры собирают огромное количество мелких частиц, шерсти, пыльцы и бытовых загрязнений.
«При первом запуске всё это начинает активно циркулировать по помещению. Чистку кондиционера многие ограничивают протиранием корпуса, но этого недостаточно. Минимум, который желательно делать самостоятельно, — регулярно промывать съёмные фильтры тёплой водой и полностью их просушивать перед установкой обратно. Делать это стоит несколько раз за сезон, а не только “когда запахло”, — посоветовала специалист.
Но есть зоны, которые требуют профессиональной обработки: теплообменник, вентилятор, дренажная система и внутренние элементы, где скапливается влага, заявила она.
«Именно там чаще всего развиваются плесень и бактериальная плёнка. Если кондиционер давно не обслуживался, лучше провести полноценную сервисную чистку перед активным летним сезоном. Грязный кондиционер летом может быть опаснее открытого окна, особенно для аллергиков и людей с чувствительными дыхательными путями», — заключила Абдуллаева.
