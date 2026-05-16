За время перемирия в честь Дня Победы ВСУ убили четырёх мирных россиян

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня с 8 по 11 мая и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом со стороны ВСУ за этот период были зафиксированы нарушения перемирия. МО заявило о более 30 тысячах атак на российские регионы со стороны украинских боевиков.