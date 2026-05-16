Командир Вектор: ВС РФ уничтожили 10 роботизированных комплексов ВСУ на Сумщине

КУРСК, 16 мая. /ТАСС/. Взвод БПЛА группировки войск «Север» в течение недели нейтрализовал 10 единиц наземной роботизированной техники ВСУ при помощи FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Вектор.
«В течение последней недели наш взвод беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” успешно нейтрализовал 10 наземных беспилотных аппаратов ВСУ», — сказал он.
Вектор добавил, что нейтрализация роботизированной техники ВСУ существенно нарушила логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области.
